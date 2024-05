Três Lagoas terá caminhada contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), promoverá uma caminhada em prol da campanha “Faça Bonito”, em referência ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A ação será realizada, no dia 16 de maio, às 7h30, com saída em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Igreja Matriz. O trajeto segue em direção à praça “Ramez Tebet”. O objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes.

*Informações da assessoria da prefeitura.