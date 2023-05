Três Lagoas terá cascata, chalana e mais 100 esculturas espalhadas pela cidade

A Prefeitura de Três Lagoas contratou o escultor Ivolin Lopes Ramos para construção de várias esculturas que representam a fauna e flora de Mato Grosso do Sul. As esculturas, orçadas em R$ 1,4 milhão, serão instaladas em diversos pontos da cidade.

Além de esculturas que representam os animais silvestres, como onça, tamanduá, entre outros, também será construída uma cascata, com formato das três lagoas, que dão nome a cidade. A obra de arte está em construção na área que pertencia a antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil, nas proximidades da feira central e da antiga estação ferroviária. Ao lado, será construído também o Shopping Popular e uma “Cidade Luz”, um espaço que será utilizado o ano todo para a realização de eventos, como a Festa do Folclore, Carnaval, entre outras atividades. Também será construída no local, a “Cidade da Criança”, espaço idealizado para os pequenos.

A região da NOB que por anos ficou abandonada, tomada pelo mato, aos poucos vai ganhando novo visual. A prefeitura irá pavimentar toda essa área nas imediações da feira.

Outra escultura representando uma chalana será construída na avenida de acesso ao balneário municipal, em uma área que a prefeitura desapropriou ao lado de um condomínio.

Desde que o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) assumiu a administração municipal, a cidade ganhou várias esculturas de aves, como araras e tucanos, além de peixes nas entradas de Três Lagoas.

Para o escultor e responsável pelas obras, Ivolin Lopes, essas esculturas além de deixarem a cidade mais bonita, contribuem para divulgar Três Lagoas. “Muitas pessoas tiram fotografias ao lado dessas esculturas e essas fotos são vistas em vários lugares”, destacou.

Ivolin Lopes tem diversos trabalho em várias cidades de Mato Grosso do Sul, e destaca que são importantes para destacar a fauna e flora do Estado.