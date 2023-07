Três Lagoas terá concerto e workshop gratuito 'Viola e Batuque'

No dia 21 de agosto, Três Lagoas será palco do Concerto e Workshop “Viola e Batuque” com Marcos Assunção e Marco Lobo, realizado pelo Fundo de Investimentos Culturais FIC/MS, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas.

A turnê “Viola e Batuque” passará por dez cidades do Estado no mês de agosto, para divulgação do lançamento do álbum e o workshop gratuito de viola caipira e percussão destinada a profissionais e entusiastas da área.

Podem participar do curso, músicos profissionais, músicos iniciantes, músicos acadêmicos, professores de música (artes) e apreciadores do estilo. A inscrição gratuita deve ser feita pelo formulário do google, o interessado deve entrar no link e preencher. É sugerido aos participantes doar um alimento que será doado para entidades filantrópicas

O auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), sediará o evento que inicia às 16h, no dia 21 de agosto (segunda-feira).

VIOLA E BATUQUE

O concerto musical dos artistas Marcos Assunção e Marco Lobo traz a viola caipira e a percussão num diálogo que atravessa fronteiras entre o popular, erudito e o jazz. Também é uma apresentação de lançamento do álbum que leva o nome do show.

Marco Lobo é percussionista baiano multi-instrumentista e autodidata. Iniciou sua carreira em Salvador-BA e vive no Rio de Janeiro há 30 anos. Durante muitos anos integrou as bandas de artistas consagrados da MPB, como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Lenine, Maria Bethânia, Marisa Monte, João Bosco, Vanessa da Mata entre outros.