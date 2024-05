Três Lagoas terá confecção de tapetes, missas e procissão neste feriado

Nesta quinta-feira (30), é celebrado o Dia de Corpus Christi. Em Três Lagoas, haverá missas, confecção de tapetes e procissão.

A programação iniciou às 6h com a adoração a Jesus Eucarístico na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Ao longo do dia, os fiéis confeccionam os tapetes na avenida Antônio Trajano, no centro de Três Lagoas.

A santa missa será às 17h, seguida pela procissão até a Igreja Santo Antônio, onde será dada a bênção final pelo bispo Dom Luiz Knupp com o Santíssimo Sacramento.

A festa litúrgica celebra a presença real de Cristo na Eucaristia. É realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade que, por sua vez, acontece no domingo seguinte de Pentecostes.