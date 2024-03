A frente fria que atua sob Mato Grosso do Sul, provocando chuva e temperaturas mais amenas, não muda o cenário na região Leste, do Estado.

Terça-feira (05), será de sol com altas temperaturas, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o dia segue com tempo estável e altas temperaturas em toda a costa Leste.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 37°C.