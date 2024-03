Três Lagoas terá mais um dia de calor extremo e sem previsão de chuva

Temperaturas acima da média e líder das cidades mais quentes do Mato Grosso do Sul, e do Brasil, assim está sendo esses dias de verão em Três Lagoas. Na tarde de quarta-feira (13), a temperatura máxima registrada foi de 39,7°C, com sensação de 43°C.

Nesta quinta-feira (14), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o fenômeno inibe a formação de nuvens e, com isso, as temperaturas sobem rapidamente durante o dia.

Além disso, a atuação de uma massa de ar quente e seco contribui para a ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se tomar bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a temperatura máxima pode chegar aos 38°C.