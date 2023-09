Três Lagoas terá onda de calor acima dos 40ºC e sensação térmica de 54°C

A estação da Primavera, que inicia neste sábado (23), a partir das 2h50 (horário de MS) e vai até 00h24 de 22 de dezembro, será de altas temperaturas e podem ultrapassar os 43ºC, com sensação térmica de até 54ºC, conforme previsão do meteorologista Natálio Abrahão Filho, da Uniderp Anhanguera, com base em dados das fontes CPTEC/INPE, INMET, Instituto de Relações Internacionais - ECMWF e NOAA (EUA).

Antes mesmo do início da Primavera, na última semana do inverno, Três Lagoas teve na quarta-feira (20), a maior temperatura do ano. Os termômetros registraram 39,2º C e sensação térmica de 43º C.

CHUVA

Na Primavera está previsto também o período de chuvas de todo tipo desde pancadas fortes, isoladas, tempestades, raios, temporais e vendavais, podendo haver chuvas de granizos e até tornados, eventos esses, associados às oscilações nas temperaturas e na alta umidade relativa do ar, em todo Mato Grosso do Sul.

As altas temperaturas podem causar uma séria de problemas, como danos materiais e risco à vida. Na quinta-feira (21), Noel dos Santos, de 54 anos, teve um mal súbito e morreu quando limpava um terreno, em Bataguassu, no Leste do Estado. Segundo testemunhas, no momento do ocorrido, os termômetros registravam 37ºC e a sensação térmica era acima dos 40ºC.

Outro caso de registro devido ao extremo calor foi de uma mulher, que bateu o carro em um poste de energia nesta sexta-feira (22), no bairro Jardim Montanini, em Três Lagoas. Segundo a motorista, no momento em que dirigia, teve um mal súbito, desmaiou e colidiu o veículo contra o poste.

Em Três Lagoas, as pancadas de chuvas serão mais comuns no começo da tarde e da noite. A Primavera é o período de transição entre o Inverno que teve momentos mais quentes que anos anteriores, como também períodos de estiagens e a estação de Verão, que começa no final do ano.

De acordo com os meteorologistas, o período real das chuvas deve se iniciar com mais regularidade em outubro e novembro e serão acompanhadas de trovoadas, raios, rajadas de ventos e até granizos com as frentes frias mais frequentes adentrando pelo Sul do Estado. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, quase todos os modelos de previsão do ECMWF preveem o EL Niño intenso durante a primavera no Hemisfério Sul e continuando no verão e início do outono de 2024. A partir daí ocorre um enfraquecimento e pode ocorrer condição de neutralidade.