A previsão do tempo indica que o sol deve predominar nesta quarta-feira (25), e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuva mesmo apenas nas regiões Centro-Norte de Mato Grosso do Sul.

Em compensação a temperatura estará em elevação, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode passar dos 35°C.