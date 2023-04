Três Lagoas terá Virada Cultural dos Trabalhadores nos dias 30 de abril e 1° de maio

A Casa Cultural Cajuína promoverá nos dias 30 de abril e 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, a II Virada Cultural dos Trabalhadores. Com apoio da Prefeitura Municipal, o evento gratuito é voltado à toda população três-lagoense.

Além da festividade alusiva ao Dia do Trabalhador, a Virada busca promover formação política que possa resultar em práticas coletivas e cooperativas, segundo informou os organizadores.

Serão dois dias de festa com expositores, praça de alimentação de pequenos (a) empreendedores do ramo alimentício, pratica de yoga, shows, sarau cultural e rodas de conversas pautando as relações de trabalho.

Com programação durante todo o dia, o evento inicia no dia 30 (domingo) às 9h e tem previsão de término depois das 23h. No feriado, dia 1º , início às 8h30 e encerramento após às 18h.

Toda programação da Virada que tem apoio da Administração Municipal, por meio da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) é voltada para todas as idades.

Serviço

II Virada Cultural dos Trabalhadores

Entrada Gratuita

Dias: 30 de abril e 01 de maio

Local: Casa Cultural Cajuína

Endereço: Rua David de Alexandria esquina com a Elmano Soares, Vila Nova

Programação

Dia 30 de abril (domingo)

9h – Preparação Corporal para Contadores de Histórias e Arte Educadores

16h – Contação de Histórias

18h – Roda de conversas

21h – Shows com o trio Maringá Borgert, Fran Soares e Lucas Oliveira

23h – Encerramento shows com Narcaso, Nanda Santana e DJ Efepê (23h)

Dia 1º de maio (segunda-feira)

8h30 – Prática de Yoga

11h – Roda de conversa acompanhada de almoço (feijoada)

14h – Samba de quintal puxado pela cantora Alba Lessa

18h – Sarau Insurgência Cultural (apresentações culturais de artistas locais)