Três Lagoas, uma cidade com muito lixo nas ruas

Embora haja na cidade serviço regular de coleta de lixo, quem anda pelas suas ruas verifica que há lixo espalhado por toda parte. Indiscutível que o lixo da cidade é produzido por todos seus habitantes diariamente, entretanto, cumpre a cada um observar as regras do código de posturas do município, recolhendo e ensacando-o para a coleta que o poder público municipal deve realizar. É mais do que sabido que é proibido jogar lixo nas vias públicas sob pena de multa, mas sistematicamente e não são poucos aqueles que na maior desfaçatez descumprem essa regra. É, por isso, que a cidade apresenta mau aspecto por conta dessa sujeira que diariamente é despejada em suas ruas. Pior, por seus moradores.

O poder público municipal por mais que execute a varrição das ruas e faça periodicamente mutirões de limpeza em bairros para conter endemias como a dengue, Chikungunya, leishmaniose viral, além do combate a outros mosquitos e escorpiões, todos, causadores de infestações nocivas, acaba por ver comprometidos os aspectos positivos que a saúde pública deve apresentar.

O tamanho da cidade e o volume de lixo que é despejado nas suas ruas e em seus bairros chega causar tristeza, porque acaba evidenciando o baixo comprometimento da sua população com o seu próprio bem estar e o aspecto da cidade. O propósito em manter a cidade limpa é um grande desafio a ser vencido e que dará resultados quando cada cidadão fizer a sua parte. Mas, alguns outros aspectos hão de se observar para que a cidade tenha boa aparência. Ora, se está a se exigir nestes dias de muita chuva, quando o mato em terrenos urbanos cresce, a limpeza de terrenos baldios, sob pena de multa, também, dever-se-ia exigir que nestes terrenos se edifique muros e se faça calçadas. E, não são poucos os terrenos que estão situados entre as quatro avenidas nestas condições, dando ares de abandono e com aspecto de sujeira. Certamente, se houvesse dispositivo legal na legislação municipal que imputasse um valor progressivo incidente sobre o imposto territorial urbano, esses imóveis já teriam sido vendidos ou edificados por seus proprietários e a cidade estaria apresentando outro aspecto.

Ora, se imóvel não está disponível para venda, pelo menos que faça murro e calçada. Aliás, essa obrigação está prevista na legislação municipal, entretanto, resta uma pergunta: porque não se exige essa providência? Terrenos sujos, sem muro e calçada, por mais que se faça asfalto, implantem galerias de captação de água de chuva e ilumine nossas ruas com as modernas lâmpadas de led, não mudará o aspecto da cidade, se medidas severas não forem adotadas para o cumprimento da lei. Lixo e sujeira, não combina com cidade que atrai novos moradores e empolga seus habitantes, ainda mais com terrenos urbanos sem muro e calçada.