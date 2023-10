Três Lagoas vai receber sete novos médicos por meio do programa 'Mais Médicos'

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá receber o reforço de mais sete médicos por meio do programa do Governo Federal "Mais Médicos". Três deles já iniciaram as atividades, em Três Lagoas, e os profissionais foram lotados, no setor de Atenção Primária, atuando nas Unidades de Saúde da Família (USF), na especialidade de clínica geral. Os outros quatro médicos estão em fase de convocação, conforme edital do programa.

A chegada dos profissionais visa a melhoria, qualidade e humanização do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizando médicos para regiões com escassez ou ausência desses profissionais, além de reorganizar a oferta de novas vagas de graduação e residência médica, para qualificar a formação dos trabalhadores.

O Mais Médicos já chegou a ter acima de 18 mil profissionais atuando em cerca de quatro mil municípios, possibilitando a cobertura de 63 milhões de brasileiros. São ao todo três tipos de profissionais aptos a aderir ao Programa contempla, 1 – brasileiros formados no Brasil, 2 – brasileiros formados no exterior e 3 – estrangeiros formados em outros países. Em Três Lagoas, todos médicos que irão atuar na cidade são do perfil 1 – brasileiros formados no Brasil.