Três Lagoas vai sediar etapa dos Jogos da Melhor Idade

Três Lagoas, mais uma vez, será sede da etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. Ao todo, a disputa recebe atletas de 26 municípios, e a expectativa é que mais de 800 idosos-atletas participem do evento, na cidade.

A competição, organizada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), está prevista para iniciar no dia 27 de setembro e deverá seguir até 4 de outubro, com várias modalidades, como bocha, voleibol adaptado, atletismo, tênis de mesa, xadrez, dança de salão, entre outros.

De acordo com o secretário de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Antônio Rialino, os Jogos da Melhor Idade têm grande importância no processo social.