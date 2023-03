Três Lagoas vive epidemia de dengue novamente

Já é possível dizer com segurança que a cidade de Três Lagoas vive atualmente mais uma epidemia de dengue. Desde janeiro até a o último dia 21 de março, quando foi divulgado o último boletim epidemiológico pela Secretaria Municipal de Saúde, quase três mil casos já foram notificados como suspeitos. Dentre eles, 997 já testaram positivo para a doença.

Para tentar combater o avanço da dengue, a prefeitura tem promovido mutirões de limpeza e visitas domiciliares nos bairros que apresentam maior número de casos. Em dois dias, na Vila Nova, foram eliminados 280 focos de larva do aedes aegypti. Já na Vila Haro, foram encontrados 322 criadouros.

Embora boa parte da população acredite que o problema esteja nos terrenos baldios que estão com mato alto e com imóveis desocupados, a preocupação das autoridades de saúde é com as moradias convencionais ocupadas pelas famílias. Segundo o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, a grande maioria dos focos está nestes locais.

Outro agravante na cidade é o volume alto de chuvas durante o último Verão. Os ovos do mosquito causador da dengue são resistentes e podem sobreviver até um ano em um local seco. Quando ele entra em contato com a água, demora em média meia hora para que continue a se desenvolver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ferreira explica que a população recebe, durante as visitas nos mutirões, orientações de como deve proceder. Porém isso é feito somente duas vezes por semana. “O morador deve dar continuidade dentro de casa porque choveu muito, há muita água acumulada, a temperatura está alta e isso favorece o crescimento do mosquito”.

Os próximos bairros a receber o mutirão de limpeza são Osmar Dutra e Jardim Planalto. Serão disponibilizadas caçambas para o descarte de lixo.