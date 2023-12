Três-lagoense campeã de jiu-jitsu busca patrocínio para competições

A três-lagoense, Isabela Mata, de 10 anos, é um dos destaques do jiu-jitsu no Brasil. Campeã e colecionadora de medalhas e títulos em campeonatos regionais, nacionais e mundiais de jiu-jitsu, a atleta busca patrocínio para participar de competições.

O mestre Tatu treina a Isabela há um ano. Para o treinador, a atleta é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada e apoiada. “A Secretaria de Esportes ajuda no transporte da atleta, mas os custos são altos”, informou Tatu.

Isabela não vai participar do último torneio de jiu-jitsu, que acontecerá em dezembro, por falta de patrocínio. A frustação de um atleta de não competir por não ter recursos pode ser pior que uma derrota no tatame, e a Isabela está aprendendo isso na pele.

Segundo a Janaine, mãe da Isabela, eles organizam várias formas de arrecadar recursos, como um grupo no WhatsApp, onde são oferecidas rifas. Isabela é uma guerreira, que não se abala com qualquer queda e tem um futuro promissor no esporte.

