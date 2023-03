O atleta Djalson Oliveira conquistou o cinturão de ouro de kickboxing no torneio paulista que aconteceu em Mogi das Cruzes no mês de março. A competição reuniu mais de 80 participantes e ele foi o único representante de Mato Grosso do Sul.

Oliveira compete na categoria leve, que é para atletas com até 70 quilos. Ele agora se prepara para a próxima competição que será em Porto Murtinho.

Confira a reportagem completa: