Três-lagoense conquista vaga para o pan-americano de karatê

O Thomaz Ryu Kobayashi, de 13 anos, conquistou a vaga para disputar o título de campeão do Campeonato Pan-americano de Karatê. O campeonato será realizado no Chile, em agosto.

Thomaz chegou no último desafio da categoria kata – 13 anos, porém, por apenas 3 décimos de diferença, o título ficou com o venezuelano Luís Ruez. No shiai kumitê o jovem não atingiu a pontuação, mas a medalha de prata lhe rendeu a classificação para o Pan-americano, sendo o primeiro três-lagoense nesta idade a competir uma competição internacional de karatê.

