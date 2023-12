Três-lagoense dependente de álcool morre esfaqueado em Castilho

Na manhã desta quinta-feira (28), um morador de Três Lagoas, identificado apenas pelo primeiro nome de Flavio, foi encontrado morto em Castilho, município paulista a 30km de Três Lagoas. O corpo apresentava uma faca cravada no pescoço.

O crime teria ocorrido nas primeiras horas do dia, próximo ao amanhecer, e o corpo foi localizado no entorno do almoxarifado da cidade paulista. Informações repassadas por populares à Polícia Militar paulista indicam que Flavio estaria passando alguns dias com a mãe, residente em um sítio na zona rural de Castilho, e enfrentava problemas de alcoolismo.

Durante a noite de quarta-feira (27) e a madrugada de quinta, a vítima foi vista acompanhada de três pessoas, também alcoólatras. Durante esta manhã, Flavio foi encontrado caído e coberto de sangue. A Polícia Militar, ao ser acionada, constatou sua morte, evidenciando uma perfuração no pescoço. O choque hipovolêmico, decorrente do intenso sangramento, teria causado a morte rapidamente.

A área foi isolada pela Polícia Militar, que solicitou a presença da Polícia Civil de Castilho e da Polícia Científica de Andradina (SP). Até o momento, não foram divulgados o sobrenome de Flavio, a identificação do suspeito ou a motivação do crime. O corpo, após perícia, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Andradina. A investigação está em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.