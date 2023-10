Três-lagoense é o sexto melhor no crossfit nacional

O atleta Rafael Pereira Lima, de 35 anos, conquistou o 6º lugar no Torneio Crossfit Brasil (TCB), o mais importante torneio da modalidade no Brasil, entre os dias 7 e 10 de setembro, em Sorocaba (SP).

Foram três dias de competição, onde os atletas foram ao limite nos exercícios buscando uma vaga para o Crossfit Games, campeonato internacional. A vaga não veio, mas Rafael já está se preparando para o torneio em 2024.

Rafael Pereira já pratica a modalidade há 10 anos,e explica que para participar de uma competição desta magnitude são anos de preparação. “A minha primeira classificação para o TCB foram três anos de treinos, no meu caso foi um pouco lento, acredito eu, mas tem atletas que vem de outras modalidades tem um desenvolvimento muito rápido, mas dois anos são suficientes para competir nacionalmente”, explicou o atleta Rafael.

A preparação não é fácil, pois um atleta de crossfit, assim como de outras modalidades, vive de abdicação, ou seja, uma rotina intensa.

E nisso o Rafael tem se dedicado diariamente entre treinos, alimentação e abrindo mão até mesmo da vida social. “Treino de três a quatro horas por dia, evito festas e reuniões com amigos, não é fácil, mas a minha meta de vida é conquistar a medalha de ouro no TCB”, pontuou o atleta.

Crossfit

A modalidade esportiva surgiu no ano 2000, na Califórnia, por um americano que tinha como intuito apresentar ao mundo uma atividade física que unisse competividade esportiva e um estilo de vida. Desde então, vem angariando cada vez adeptos por se tratar de uma atividade de alta intensidade, contando com a junção de exercícios cardiorrespiratórios e funcionais, além de seus diversos benefícios à saúde, como melhoria do condicionamento físico e maior resistência muscular.

Competições

Para amentar ainda mais a esportividade é que as competições acontecem em âmbito regional, que são as seletivas, onde os melhores garantem vaga no TCB.

O TCB é a maior competição da modalidade no país. Para conquistarem a chance de participar do Torneio, os atletas deverão passar pelas seletivas, disputadas por todo o país.

Os melhores de cada região, serão testados durante 4 dias em provas que exigirão ao máximo, todas as suas capacidades físicas e mentais.

