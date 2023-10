Três-lagoense é preso com 55 kg de drogas pela PRE em Brasilândia

Na tarde de quinta-feira (26), um homem, de 28 anos, natural de Três Lagoas, foi detido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) sob a acusação de tráfico de entorpecentes. A ação ocorreu na rodovia MS-395, que conecta as cidades de Bataguassu e Brasilândia, quando o suspeito foi flagrado na posse de 55,7kg de maconha e meio-quilo de skank.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caso teve início durante uma operação de fiscalização de rotina na rodovia. O suspeito estava dirigindo um veículo que foi parado pelas forças de segurança e ao ser solicitada a apresentação dos documentos e da habilitação do motorista, os policiais notaram um intenso odor de maconha. Durante a revista no carro, foi encontrado um pacote contendo 500g de skank no banco traseiro.

O automóvel foi inspecionado e no porta-malas foi encontrado 65 tabletes de maconha, que, ao serem pesados, totalizaram 55,7kg. Durante o interrogatório, o homem alegou que havia pego o veículo em um posto de combustível na capital do estado, Campo Grande, com a missão de entregá-lo no primeiro posto de Araçatuba (SP). Ele afirmou que receberia uma quantia de R$2 mil pelo trabalho criminoso.

No entanto, as investigações apontaram que o veículo em questão era fruto de furto na cidade de Tupã (SP), embora as placas do automóvel fossem de outro veículo semelhante da capital paulista. O suspeito foi imediatamente detido por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador, sendo posteriormente conduzido à delegacia de Polícia Civil, em Brasilândia.