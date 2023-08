Três-lagoense fica entre os 5 melhores da América no Panamericano de Karatê no Chile

A classificação não rolou, mas o orgulho é bem maior que qualquer premiação. Este é o sentimento de toda Três Lagoas referente ao atleta Thomas Ryu Kobayashi, que está em Santiago – Chile representando o Brasil nos Jogos Panamericanos de karatê juvenil 2023.

Nesta quinta-feira (24), as disputas iniciaram cedo na capital chilena, onde centenas de lutadores representantes de seus países tentam a classificação. Thomas não conseguiu avançar após a disputa pelo bronze, porém, ficou entre os 5 melhores do continente americano na categoria Kata.

Com 12 anos de idade, Thomas é o primeiro três-lagoense a representar o país em um evento esportivo internacional, mas para isso, teve que suar muito o kimono.

Os desafios deste ano começaram com as seletivas regionais em Fortaleza, Santa Catarina e São Paulo, conquistando o primeiro lugar em todos. Na sequência, teve o Campeonato Brasileiro em São Bernardo do Campo -SP, onde mais uma vez, o jovem de Três Lagoas garantiu sua colocação e vaga nos Jogos Sul-americano que, por fim, foi classificado para o desafio do Pan.