Três-lagoense ganha medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub18

O Campeonato Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa Sub-18 deste ano teve uma três-lagoense de 16 anos como campeã de arremesso de peso. A dedicada e consagrada Vitória Barreto conquistou mais uma medalha de ouro para a honra de Três Lagoas.

A competição aconteceu no último domingo (13) em Aracaju/SE, reunindo mais de 640 atletas de todo país. Em sua prova, Vitória foi a melhor e quebrou mais um recorde pessoal, atingindo a marca dos 14 metros e 90 centímetros, motivo da alegria do professor Reynaldo Abrão Camargo e da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SejuveL) em geral.

Para Reynaldo, Vitória é um exemplo de dedicação, tendo treinado com outras atletas que já estão em categorias adultas e foram destaques na Sejuvel, tendo absorvido toda a positividade de uma atleta profissional. Muito orgulho dessa menina”, discursou.

Continue Lendo...

Vitória está intensificando os treinos, pois, graças aos seus bons resultados, a agenda de competições está bastante cheia.

Nos dias 26 a 27 de agosto ela disputará o Torneio Federação de Atletismo de MS-FAMS sub 18 em Campo Grande; de 02 a 04 de setembro tem Jogos Escolares Brasileiros em Ribeirão Preto/SP e de 15 a 17 de setembro, ela vai para Bragança Paulista – SP mostrar suas habilidades no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub 23.

O professor e a atleta têm o apoio da Federação de Atletismo de MS (FAMS) e do Governo do Estado por meio da Fundesporte.