Três-lagoense que vivia em situação de rua morre esfaqueado em Campo Grande

O três-lagoense José Leal Inácio, de 43 anos, foi morto a facadas na última quarta-feira (29), após uma discussão com outro homem, que também estaria em situação de rua, no Jardim Paulista, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

A vítima que vivia em situação de rua pelas praças da capital morena, acabou discutindo com outro andarilho, que segundo a Polícia Militar, teria sido por motivos de drogas. Durante luta corporal, o três-lagoense foi esfaqueado no peito, e morreu no local.

Continue Lendo...

José Leal Inácio teve morte instantânea e não teve chances de ser socorrido. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas isolou o local e acionou a Polícia Militar. O suspeito chegou a ser identificado, mas conseguiu fugir levando a faca usada no crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil da capital Campo Grande. De acordo com a polícia, ações de inteligência e investigação serão desempenhadas para localizar o suspeito de comer o crime.