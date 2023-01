Três-lagoense vai treinar com a seleção de vôlei de praia

Depois de uma temporada de conquista em 2022, com título no estadual, o ano de 2023 começou com uma surpresa mais que espetacular para Danielly Caputo, de 14 anos, atleta do vôlei de praia de Três Lagoas.

Danielly faz parte do projeto de esporte municipal de vôlei de praia para adolescentes, desenvolvido na quadra de areia da lagoa maior, assim que começou a competir ganhou destaque e visibilidade no meio técnico e pela agilidade nas jogadas.

De acordo com a técnica, Ana Rita, se Danielly continuar neste ritmo de treinos e dedicação, não vai demorar pra ver uma Três-lagoense com a camisa do brasil pelo mundo a fora.

Confira a reportagem completa: