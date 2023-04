Três-lagoenses conquistam medalhas no XII Circuito Estadual de Vôlei de Praia em Campo Grande

De 13 a 16 de abril, Campo Grande sediou o XII Circuito Estadual Sub-17 e Sub-19 de Vôlei de Praia, evento que reuniu atletas de Dourados, Corumbá, Três Lagoas e da própria Capital.

Três Lagoas foi representada por 7 duplas da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), que garantiram 5 medalhas da competição.

No Sub-17, Danielly Caputo e a campo-grandense Ana Beatriz foram as grandes campeãs da categoria em que disputaram 14 duplas. No masculino, a medalha de prata ficou com Endrick e João Gabriel e as atletas Kesia e Maria Vitória (13 anos) representaram bem o Município, ficando entre as 5 melhores e uma boa participação dos atletas Lucas e Paulinho, Luiz e Nicolas.

Pelo Sub-19, Danny Caputo e Ana Beatriz foram vice-campeãs ao perderem a final para as campo-grandenses Bia Galhardo e Bruna Lopes em um Set acirrado na reta final. Endrick e João Gabriel comemoram a segunda prata do Circuito e Kesia e Maria Vitória ficaram na 10ª colocação.

Na categoria Adulto, Aninha Santos e Danny formaram dupla e conquistaram a medalha de bronze da categoria. Endrick e João ficaram na 5ª colocação. André e Maurício competiram na categoria, mas não se classificaram. As duplas Cassiano e Nicolas, Paulinho e Lucas também estiveram na disputa.

A professora e técnica da SEJUVEL, Ana Rita Muniz agradeceu ao secretário de Esporte, Rialino Medeiros e o prefeito Angelo Guerreiro pelo apoio em todas as competições e os investimentos realizados nos projetos.

“É esta atenção que valoriza o nosso trabalho e nos dá condições de aperfeiçoar o desenvolvimento e talento dos nossos atletas, dando condições de competição, premiando os treinos árduos do dia a dia. Gratidão”, finalizou.

A competição é realizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), que está em diálogo com a SEJUVEL para que a próxima etapa, que é um Circuito Regional, possa ser realizada em Três Lagoas, premiando os nossos atletas em poder jogar em casa e recepcionar as demais duplas do Estado, tendo em vista que somos um celeiro de talentos na modalidade.