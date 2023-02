Três-lagoenses narram perrengues causados pelas chuvas

O tempo instável de Três Lagoas no começo do ano faz com que os três lagoenses colecionem histórias de situações inusitadas causadas pelas chuvas de verão.

A dona de casa Noêmia de Oliveira sai de casa sempre com guarda-chuva e elogia o clima. "Mesmo com a chuva, esse tempinho é melhor por que o calor está demais".

Gerônimo Mariano diz que sai de casa somente de carro nesta época e, quando fica em casa, aproveita bem o tempo. "É um bom convite para a gente engordar".

Confira a reportagem completa no vídeo abaixo: