Três-lagoenses preparam 'pegadinhas' para o dia 1º de abril

Você já está preparado para 1º de abril, o famoso dia da mentira? Tem muita gente que já está pensando em uma mentira para contar neste sábado e enganar a família e os amigos. No Brasil, a tradição começou no século XIX, com o noticiário mineiro impresso intitulado ‘A Mentira’.

A manchete anunciava a morte de Dom Pedro I, o que não havia acontecido naquela ocasião, mas foi publicado justamente no dia 1º de abril. Por este motivo é que o dia ficou conhecido como ‘dia da mentira’. Nossa equipe foi às ruas saber dos três-lagoenses se eles estão ou não preparados para esta data.

Veja a matéria completa: