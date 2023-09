Três-lagoenses prestigiam desfile de 7 de Setembro

O Desfile do Dia da Independência do Brasil, em Três Lagoas, foi realizado na Esplanada da NOB, no centro da cidade. O evento teve início com o hasteamento do Pavilhão Nacional e teve a presença do prefeito Ângelo Guerreiro, do presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia e a secretária de Assistência Social, Vera Helena.

A Banda Marcial Cristo Redentor abriu o desfile e se apresentou em frente ao palanque até o término da passagem da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea.

]Também participaram do desfile, o Serviço de Convivência de Fortalecimento e Vínculos (SCFV), Pelotão Mirim, SCFV Bombeiros do Amanhã, 5ª Grupamento de Bombeiros Militar, 2ª Batalhão de Policia Militar, seguido pelo projeto Patrulha Mirim, Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Patrulha Florestinha, 6º CIA de Polícia Militar Ambiental e a Delegacia Regional de Polícia Civil.

Também desfilaram a Defesa Civil, SAMU, Banda de Música JOMAP; Clube de Desbravadores Falcões do Leste; Capítulo Roberto Ribeiro de Souza Nº 460 – Ordem Demolay e a Banda Cristo Redentor e para finalizar o desfile, a Banda Marcial Cristo Redentor fez mais uma apresentação.