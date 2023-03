Três-lagoenses revelam como têm sido tratados nas lojas da cidade

Nesta quarta-feira (15) é comemorado o Dia do Consumidor. Geralmente os comerciantes oferecem descontos e promoções durante esta semana para atrair ainda mais compradores para suas lojas. Entretanto, como tem sido o tratamento dispensado aos consumidores nos estabelecimentos da cidade?

No Brasil, os Direitos do Consumidor estão assegurados através da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas conseguem saber seus direitos e, caso tenham dúvidas ou reclamações relacionadas ao não cumprimento dessas normas, o consumidor pode acionar os órgãos de defesa.

Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber como os três-lagoenses têm sido atendidos por aqui. Confira na reportagem: