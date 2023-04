Três-lagoenses são convocadas para seleção estadual de vôlei sub-16

Duas atletas de vôlei de Três Lagoas foram convocadas para representar o Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções na categoria sub-16. Elas têm 13 anos mas, apesar da pouca idade, mostraram até onde o esporte pode levá-las.

Beatriz Tiemi e Maria Vitória Nonato acabam de voltar de Saquarema no Rio e Janeiro onde representaram o Estado no campeonato. E essa não foi a única conquista delas. No mês de março o time treinado pelo técnico Adilson Machado venceu a primeira fase da 'Copa da Amizade' em Três Lagoas.

