Três Lagoenses somam mais de R$170 mil em dívidas

Mais de 80 pessoas tiveram seus nomes incluídos no serviço de proteção ao crédito em Três Lagoas entre os dias 1º e 13 de março. O número é menor do que o que foi registrado no mesmo período no ano passado, porém, em 2023, as dívidas estão mais altas e somam mais de R$170 mil.

Nos primeiros 13 dias do mês e março de 2022, 158 pessoas ficaram com o ‘nome sujo’ devido à inadimplência, entretanto o valor devido era de, aproximadamente R$160 mil. O valor das dívidas só é menor se comparado ao mês de fevereiro deste ano, quando as contas dos três lagoenses somaram R$190 mil, isto é, de um mês para o outro, houve uma redução de, pelo menos, R$20 mil.

