Três-lagoenses têm dificuldade em aderir ao tratamento contra a asma

Nesta terça-feira (2) é celebrado o dia mundial de combate à asma, uma doença que afeta bastante gente mas que pode ser prevenida e tem tratamento mas em geral os três-lagoenses têm dificuldade em tomar os medicamentos de forma constante.

No ano de 2021 o sistema único de saúde registrou 1,3 milhões atendimentos a pacientes com asma em todo o Brasil. Este número é quase 20 por cento maior do que o que foi registrado em 2020.

De acordo com o Ministério da Saúde, a asma é considerada um dos problemas de saúde respiratória mais recorrentes no Brasil. Acredita-se que pelo menos 23% da população tenha que conviver com essa doença diariamente.

