Três motoristas morrem em acidentes trágicos na BR-262

A “rota do perigo” ou “rodovia da morte”, como se convencionou chamar a BR-262, trecho que liga Três Lagoas a Campo Grande, tem feito cada vez mais vítimas. Em apenas uma semana, três motoristas perderam a vida em acidentes graves, envolvendo caminhões, carros de passeio e até um ônibus de viagem. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam ainda que no semestre deste ano foram registrados mais de 50 acidentes no trecho da rodovia.

A situação novamente reforça a necessidade de duplicação da pista, assunto debatido constante pelas autoridades políticas e pela gestão do Governo do Estado, que anunciou investimentos na ordem de R$ 150 milhões para a rodovia.

ACIDENTES

O caso mais recente envolve um acidente envolvendo três caminhões e dois carros de passeio, entre os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Dois motoristas morreram no local, na tarde de quinta-feira (6) e a pista chegou a ficar interditada totalmente por mais de cinco horas. O fluxo de veículos nesse ponto é intenso pela instalação de uma nova fábrica de celulose.

O motorista da carreta envolvida no acidente, Reinan Vieira Verdugo, de 48 anos, conhecido como Paraná, morreu carbonizado. Ele era casado e natural de Três Lagoas. Nas redes sociais dele e da esposa, internautas lamentaram a morte e deixaram várias mensagens de solidariedade.

Reinan trabalhava em uma transportadora e estava dirigindo uma carreta tritrem, carregada com toras de eucalipto para uma indústria de celulose e papel. Segundo a PRF, o acidente foi provocado após um dos caminhões colidir na traseira de outro.

Luiz Antonio Calil, de 76 anos, foi a segunda vítima fatal do acidente. Ele conduzia uma BMW que foi atingida pela carreta conduzida por Reinan .

Calil estava acompanhado de sua esposa que estava como passageira. Ela conseguiu sair do veículo, mas o motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente seguem em análise.

RESGATE

Outro fato que chocou os moradores de Três Lagoas envolve um ônibus de viagem, que transportava dez passageiros. O motorista, de 46 anos, morreu quando chegava em Três Lagoas, na tarde de quarta-feira (5), pela BR-262. O veículo é da empresa Viação Motta e havia saído de Campo Grande com destino ao interior paulista. De acordo com informações da Polícia Civil, a peça de um caminhão, que seguia na pista se soltou, atravessou o para-brisa do ônibus, que estava atrás, e atingiu a cabeça do motorista.

A vítima perdeu o controle da direção do ônibus, saiu da pista, atingiu um poste e foi parar em uma propriedade rural, alguns metros da rodovia. O motorista morreu no local. Dos dez passageiros que estavam no ônibus, cinco ficaram feridos e foram encaminhados pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Axiliadora. Uma passageira fraturou o fêmur.

A peça que se soltou do caminhão é o eixo cardan e o motorista acompanhou o resgate dos passageiros junto às equipes.