Nos dois primeiros meses de 2023 foram registradas 139 ocorrências relacionadas à violência doméstica em Três Lagoas. Por dia, aproximadamente três mulheres são agredidas na cidade. As informações são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

No ano passado foram contabilizadas mais de 1,3 mil ocorrências deste tipo e três feminicídios. De acordo com dados do Ministério da Mulher, a cada minuto, oito mulheres sofrem violência no Brasil.

Confira a reportagem completa: