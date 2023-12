Três pessoas ficam feridas após colisão frontal entre motos

Três pessoas ficaram bastante feridas após uma colisão frontal entre duas motos na noite desta terça-feira (12), na rua Dr° Munir Thomé, cruzamento com a rua Manoel Rodrigues Artez, bairro Colinos, em Três Lagoas.



No acidente houve a colisão entre duas motos Honda CG Titan, uma de cor prata, conduzida por um homem que seguia do centro, sentido bairro, na rua Dr° Munir Thomé, e uma Honda CG Titan de cor vermelha, que era ocupada por um casal e seguia no sentido centro, pela rua Dr° Munir Tomé, em um pedaço de mão dupla, 100 metros antes da rua se tornar contra mão para quem vai em direção ao centro da cidade.

Após cruzar com a rua Manoel Rodrigues Artez, o casal acabou surpreendidos pelo condutor da moto prata, que teria tentado realizar uma conversão à esquerda, 10 metros antes da esquina acabando entrando na contramão e batendo violentamente contra a moto vermelha.



Com a força do impacto, ambos os condutores das motos acabaram sofrendo lesões graves em face e cabeça, a mulher que seguia na garupa da moto vermelha, acabou arremessada contra o solo e teve algumas escoriações pelos braços. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, a Unidade de Suporte Avançado e Suporte Básico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e socorreram as vítimas ao Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar foi chamada e registrou o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).