Três pessoas morrem por causa da Covid-19 em Três Lagoas neste ano

Três pessoas morreram por causa da Covid-19, em Três Lagoas, neste ano. As informações são do boletim epidemiológido divulgado semanalmente pela Secretaria Estadual de Saúde. O novo levantamento, divulgado nesta terça-feira (4), aponta a morte de uma idosa de 65 anos, que apresentava doença cardiovascular crônica. O óbito ocorreu na última semana do mês do março, mas ainda não tinha sido contabilizado, conforme a Secretaria Estadual de Saúde. Esse foi o terceiro caso registrado na cidade.

O segundo, de acordo com a pasta, se refere a uma mulher de 90 anos, também com comorbidades. Já a primeira vítima fatal de Covid-19 tinha 31 anos e apresentava hipertensão e doença renal crônica. A morte foi registrada no mês de fevereiro.

Três Lagoas regsitrou 23 novos casos de coronavírus, nos últimos sete dias. Em Mato Grosso do Sul, no mesmo período, foram contabilizados mais de 536 testes positivos.