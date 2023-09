Tribunal Regional Eleitoral abre inscrições para estágio de nível médio em Três Lagoas

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de ensino médio. As vagas são destinadas aos estudantes da rede pública estadual e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que estejam no 9º ano no ensino fundamental ou no 1º ano ensino médio, tanto do ensino regular, como da Educação de Jovens Adultos (EJA) e do Programa Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA).

O estágio terá carga horária de 4 horas diárias (20 horas semanais), distribuídas das 12 às 18 horas ou das 12 às 19 horas, de segunda a sexta-feira e contará, ainda, com uma bolsa mensal de R$ 605,00, além de auxílio-transporte. Os interessados poderão se inscrever no sistema ProSE, de 14 a 22 de setembro para vagas de ampla concorrência. São ofertadas 2 vagas para o município de Três Lagoas. As demais vagas são para outros estados.

O processo seletivo será realizado em duas fases, a primeira será aplicação de redação, no dia 4 de outubro, às 14h30, na sede do cartório eleitoral ou outro local designado pelo chefe de Cartório Eleitoral, mediante portaria do Juiz Eleitoral afixada no mural do Cartório. A segunda será uma entrevista, no dia 13 de novembro, apenas para os candidatos selecionados na 1ª fase. Os resultados da 1ª e da 2ª fase serão publicados no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul (DJE) e divulgados no site www.tre-ms.jus.br .

Inscrições no link: https://prose.app.tre-ms.jus.br/prose/index.xhtml