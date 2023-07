Trilhas da Amazônia é referência de empreendedorismo

A Trilhas da Amazônia, empresa do segmento de sorvete e açaí, chegou a pouco mais de um ano, em Três Lagoas, e tem feito a diferença no setor alimentício. Além de ser a única loja inaugurada em Mato Grosso do Sul, foi recentemente premiada pela Associação de Jovens Empreendedores (AJE), como a melhor da cidade no ramo de alimentos e bebidas.

A proprietária Veruska Sardinha participou do programa RCN Notícias, desta terça-feira (25), e contou como se tornou empreendedora.

Confira a entrevista abaixo: