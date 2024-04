Trimestre registra 255 casos de violência contra mulheres

Em 90 dias, Três Lagoas já registrou 255 boletins de ocorrência de violência doméstica e um feminicídio. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul, que apontam média de dois casos por dia, no município, em 2024.

Segundo o levantamento da Sejusp, o primeiro mês do ano registrou 87 casos de mulheres agredidas. Já em fevereiro, foram contabilizadas 90 ocorrências na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). E no mês de março, que é, inclusive, um período de reflexão e debates voltados ao sexo feminino, encerra com 78 casos de violência doméstica.

O número é alto e pode ser ainda maior, pois, muitos casos não são denunciados. Para a delegada da DAM, Letícia Mobis, são vários fatores que levam a mulher a não procurar ajuda. “A nossa média de boletins de ocorrência de violência doméstica é de 1,3 mil registros, por ano. O principal motivo é a manipulação psicológica por parte do agressor. A gente pode destacar, também, que há o fator financeiro, a dependência econômica, tanto da mulher quanto dos filhos”, explica a delegada.

O que é?

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a violência doméstica é qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde do corpo, como bater ou espancar; empurrar, atirar objetos na sua direção, sacudir, chutar, apertar; queimar, cortar, ferir.