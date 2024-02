Trio é preso após arrombamentos e furtos no centro

Dois homens suspeitos por diversos furtos na área central de Três Lagoas, e uma mulher suspeita de ser a receptadore de parte dos produtos furtados, foram presos, nesta quinta-feira (15). O trio foi identificado pela Polícia Militar e localizado, na rua Vinte e Seis, no bairro Vila Piloto.



Após analisar imagens do circuito interno de segurança de uma loja, que foi arrombada, militares do 2º Batalhão da PM conseguiram localizá-los. Os dois homens seriam responsáveis pelo furto de uma loja, na rua João Carrato, e também de uma sorveteira, na avenida Capitão Olyntho Mancini. As ocorrências foram registradas na noite de quarta-feira (14) e, na madrugada desta quinta-feira (15).

Continue Lendo...



Após violar os estabelecimentos comerciais, a dupla teria repassado os produtos furtados em uma boca de fumo, no mesmo bairro, local identificado e visitado pela Polícia Militar. Lá, os militares fizeram contato com uma mulher, que se identificou como esposa do dono da residência e que seria o responsável por vender drogas aos usuários.



Questionada sobre o marido e sua participação nas ações criminosas, a mulher teria negado e autorizado os policiais a realizar buscas no imóvel, onde foi encontrado um botijão de gás furtado e 1,5 gramas de maconha.



Sobre a droga a mulher disse aos militares, que seria usuária e a maconha era para consumo próprio. Ela recebeu voz de prisão por posse de drogas para o consumo pessoal e por receptação. Os homens foram presos por danos, furto qualificado com rompimento de barreiras. O trio foi levado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.