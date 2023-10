TRT realiza palestras sobre desenvolvimento sustentável em Três Lagoas

O Tribunal Regional do Trabalho realizou nesta quinta-feira (5), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Três Lagoas, um ciclo de palestras sobre o tema "Diálogos democráticos entre os atores no processo produtivo para um desenvolvimento sustentável".

O objetivo do evento foi debater a respeito da sustentabilidade no âmbito do trabalho no polo industrial de Três Lagoas, que é recordista na geração de vagas de emprego em Mato Grosso do Sul.

Temas como meio ambiente, assédio sexual no ambiente de trabalho e a atuação de setores que representam a diversidade social também foram pautados durante as palestras.

O evento foi aberto à comunidade e reuniu 150 pessoas, entre juízes, desembargadores, advogados, professores e estudantes, além de representantes de órgãos do governo estadual e municipal.

