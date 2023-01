Tucano deixa a decoração do aeroporto mais bonita

Com um bico grande e coloração vibrante, um tucano chama a atenção dos passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas.

O saguão passou a ser a “morada” da ave que entrou no local e não quer sair. Os funcionários do aeroporto deixaram as portas e janelas do local abertas, mas o tucano não quer deixar o espaço. Diante disso, até comida estão colocando para o animal, que é dócil.

A presença de tucanos na cidade é comum, pois se adaptam bem as áreas urbanas, que dispõe de alimentação variada. Eles se alimentam de frutos, sementes e insetos, inclusive, é um ótimo semeador, quando se alimenta de um fruto, leva a semente para outro lugar.