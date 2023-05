TVC Emprego:confira vagas para estoquista, operador de caixa e estágio para estudantes de direito

Se você busca por uma oportunidade de emprego, em Três Lagoas, confiras as vagas anunciadas por diversos estabelecimentos pela cidade. O quadro TVC Emprego, do programa TVC Agora, desta segunda-feira (8), anunciou vagas para estoquista, operador de caixa e estágio para estudante de direito e ciências contábeis.

Para os interessados na vaga de estágio, as convocações para contratação serão de acordo com a necessidade do preenchimento das vagas. As inscrições serão realizadas pela Super Estágios por e-mail e/ou telefone. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (67) 3211-2022 ou (67) 99263-9415 (WhatsApp) ou pelo e-mail super.ms@superestagios.com.br.

Os salários vão entre R$ 1.000,00 e R$ 1.550,00. O programa TVC Agora é exibido pela TVC HD, Canal 13.1, de segunda à sexta-feira, a partir das 11h até 12h45.

Confira abaixo detalhes das vagas e os telefones para contato de cada empresa: