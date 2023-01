TVC na Rua: morador da Chácara Imperial reclama de terreno sujo

Nesta quinta-feira (12), durante o Programa TVC Agora, exibido pela TVC HD Canal 13.1, um morador da Chácara Imperial, em Três Lagoas, mandou um vídeo reclamando de um terreno sujo. A situação está incomodando os moradores da região, além disso, o local sem cuidado pode trazer vários prejuízos, inclusive se tornar foco para a proliferação de insetos transmissores de doença.

Outro lado

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) vai verificar sobre essa demanda e, se o mesmo for área do município, estará no cronograma de limpeza das equipes, caso seja particular, o proprietário - se já não foi - será notificado para realizar a limpeza dentro do prazo previsto em lei. De todo modo, a pasta orienta que casos como esse sejam enviados para a Ouvidoria-Geral pelo telefone 67 9 9213-6400 ou pelo site www.treslagoas.ms.gov.br/ouvidoriageral.

Confira: