No quadro ‘TVC na rua’ exibido durante o TVC Agora, no canal 13.1 desta sexta-feira (26), um morador do bairro Jardim Montanini enviou um vídeo de um tamanduá passeando na rua na noite desta quinta-feira (25).

Se você quiser participar do quadro 'TVC na Rua', basta enviar a sua denúncia para o número (67) 3509-7500. Envie também vídeo ou foto, se possível.

Confira: