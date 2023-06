TVC na Rua: moradora do bairro Parque São Carlos reclama de falta de iluminação pública

Problemas com a iluminação pública. Um tipo de reclamação constante de moradores, em diversos pontos da cidade. Dessa vez, a denúncia partiu de moradores da rua Yamaguti Kankit, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. Pelo menos, sete postes de iluminação pública estariam com problemas e sem luz na região. Os moradores destacam que a rua possui um fluxo intenso de veículos e há ocorrências de acidentes.

A equipe de produção do TVC Agora entrou em contato com a assessoria da prefeitura, que informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura já foi acionada e estará verificando o problema. Reforça ainda, que nesse tipo de situação, a denúncia deve ser registrada pelo telefone (67) 2104-0271.

Participe do programa TVC Agora, exibido de segunda a sexta-feira, às 11h, na TVC, Canal 13. HD, e envie sua reclamação para o número (67) 3509-7500.

Confira a denúncia dos moradores abaixo: