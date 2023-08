TVC na Rua: moradora reclama de dejetos despejados no bairro Nova Europa

Na avenida João Farid Zogbi, no Jardim Nova Europa, uma moradora registrou uma cena preocupante: esgoto de pia de cozinha sendo despejado na calçada, juntamente com outros lixos e água engordurada. A situação foi flagrada com diversas sujeiras espalhadas pela rua. Em vez de direcionar os resíduos para o sistema de esgoto, o morador posicionou o cano da pia virado para a rua, resultando no despejo inadequado da sujeira.

