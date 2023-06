TVC na Rua: moradora reclama de terreno abandonado e sujo

Terrenos baldios, sujos e com mato alto. Não é de hoje que esse tipo de situação é registrado em diversos bairros de Três Lagoas e constantemente exibido na programação da TVC. Os moradores reclamam dos riscos à saúde com a falta de conscientização dos proprietários que não limpam as suas áreas.

Dessa vez, o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, recebeu reclamação de uma moradora do bairro Novo Ipanema.

Confira o vídeo abaixo: