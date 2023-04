TVC na Rua: moradores do Nova Três Lagoas reclamam de invasão de caramujos

A grande quantidade de terrenos baldios, sujos e com mato alto, em diversos bairros de Três Lagoas, é uma questão constantemente exibida na programação da TVC. Os moradores reclamam dos riscos à saúde com a falta de conscientização dos proprietários que não limpam as suas áreas.

Dessa vez, o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, recebeu reclamação dos moradores do bairro Nova Três Lagoas. Por lá, o problema não é apenas o terreno baldio, mas, sim, a invasão de caramujos nas residências. Um morador registrou imagens da situação que enfrenta diariamente no seu imóvel.

Os caramujos estão se procriando em um terreno baldio próximo à residência. A equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura sobre a questão. A administração informou que o caso já está sendo verificado pelo setor responsável.

Se você quiser participar do quadro 'TVC na Rua', basta enviar a sua denúncia para o número (67) 3509-7500. Envie também vídeo ou foto, se possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as imagens abaixo: