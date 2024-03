TVC na Rua: moradores reclamam de postes com risco de queda

Em Três Lagoas, a chuva de segunda-feira (5) causou estragos em diversos pontos do munícipio. No bairro Carandá, em um terreno em frente da antiga rua Quixeramobim, atual Abílio Siqueira Campos, uma árvore caiu em cima de um carro e por cima dos fios do poste de energia elétrica, devido ao ventos fortes.

Na mesma via, um poste está torto e corre o risco de cair no meio da rua, representando perigo para aqueles que transitam pelo local.

