TVC na Rua: motoristas desrespeitam legislação de trânsito

A avenida Custódio Andrews está passando por obras de pavimentação asfáltica, o que tem afetado o fluxo de trânsito na região. No entanto, um problema tem sido registrado: alguns motoristas desobedecem às regras e acabam transitando na contramão.

Um morador da área expressou sua preocupação ao flagrar essa infração de trânsito, destacando a necessidade de conscientização dos condutores para garantir a segurança de todos os envolvidos. O respeito às normas de trânsito é fundamental para evitar acidentes e garantir uma circulação mais segura em áreas em obras.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) confirmou que um dos sentidos da via ainda está em obras e permanece interditado. Apesar de haver sinalização indicando o sentido da via e os desvios necessários, ainda assim, alguns motoristas não respeitam as orientações.

